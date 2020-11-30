Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которой недавно исполнился 51 год, похвасталась своей коронной «пятой точкой»
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в сети появилось фото артистки с выступления. Как известно, Джей Ло обожает роскошные костюмы, которые подчеркивают ее спортивную фигурку.
На этот раз певица выбрала весьма неприличный костюм. Колготы в сеточку с имитацией чулков подчеркнули ее стройные ножки, а соблазнительное боди с вырезом на животе и груди лишил сна миллионы мужчин по всему миру. Образ красотка дополнила париком с длинными роскошными волосами. Джей Ло зажигала на сцене, устроив настоящее шоу.
В комментариях под постом в Инстаграм преданные поклонники оставили массу приятных слов.
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«Красиво и соблазнительно», «Божественая», «Супер», «Эй, моя дорогая, булочка», «Единственная и неповторимая», «Ты выглядишь супер горячо, детка», «В огне», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес, которая обожает откровенные наряды, похвасталась фигуркой в пикантном прозрачном комбинезоне. Костюм был настолько тесным, что едва не лопнул. Судя по всему, в арсенале Джей Ло много эпатажных нарядов.
Напомним, что Дженнифер Лопес переплюнула молоденьких танцовщиц, засветившись в полупрозрачном костюме: "Вот так кошечка".
Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес засветила живот без фотошопа, устроив жаркие танцы: "Ух, прогиб...".
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с бабушкиным пучком на голове умылась и показала, как выглядит на самом деле: "Сюрприз!".