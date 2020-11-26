Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которой недавно исполнился 51 год, похвасталась отменной физической формой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось фото с выступления красотки. Джей Ло была одета в невероятно красивый, при этом не очень приличный костюм. Певица очень любит надевать боди, оголяя свои стройные ножки, округлые бедра и аппетитную «пятую точку». Кроме этого, в таких нарядах намного проще танцевать. А Лопес, как известно, на своих шоу зажигает.

В этот раз на актрисе был белый костюм из звезд. Он прикрыл самое интимное. Красотка полностью отдалась пению и выглядела сногшибательно. Сзади нее танцевали молодые горячие мулаты, которые придали номеру особого шарма. Поклонники не смогли сдержать слов восхищения.

«Жги, бейба», «Супер», «Чудесная», «Вкусно», «Огонь», «Гениально», «Так горячо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес вышла на сцену в пикантном прозрачном наряде, украшенном орнаментами, камнями и стразами. Артистка повернулась спиной к камере, восхитив поклонников аппетитным видом. Стоит отметить, что в арсенале Джей Ло много эпатажных нарядов.

Напомним, что Дженнифер Лопес переплюнула молоденьких танцовщиц, засветившись в полупрозрачном костюме: "Вот так кошечка".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес задрала кофточку и восхитила своими идеальными "прелестями": "Держите руки вверху".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в полупрозрачном боди обвинили в плагиате образов Бейонсе: "Соблазн провалился".