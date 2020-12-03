Скандальна російська ведуча Ксенія Собчак здивувала незвичайним образом

Знаменитість розповіла в своєму Instagram про те, як побувала на відкритті нового пафосного ресторану в Москві. Про це пише Politeka.net.

Собчак щосили нахвалювала заклад, порівнюючи його з незвичайним рестораном-театром на Ібіці і в фарбах описуючи його розкіш.

"Тут смачніше і естетства більше: картини Рубльова, вірші Маяковського і до них - то тірамісу з ікри - то гамбургер з морського гребінця з трюфелем", - похвалилася ведуча.

Вона також опублікувала нове фото із закладу, де позує з коктейлем в руці. Увага до себе відразу ж привертає незвичайний і явно дизайнерський наряд Собчак.

На ній довга червона спідниця з яскравим принтом і незвичайний сірий піджак з асиметричним подолом. Наряд виглядає вельми нетривіально і просто не може не запам'ятатися. Втім, деяким шанувальникам він здався "сільським".

У коментарях тут же почали обговорювати пост ведучої.

"Ксенія, ви справжня російська "ікона стилю"!", "І знову всі без масок?", "Ксенія, у вас совість є, коли ви вгамуєтеся і перестанете поширювати вірус?", "Як же я Вами захоплююся, така розумна, витончена і в той же час божевільна жінка, обожнюю Вас", "Ксенія Анатоліївна любить одяг без гламуру, на сільському стилі", "знову бухая Собчак на вписці", "о, непогана піжама визирає", - пишуть люди.

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