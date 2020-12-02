Известная российская телеведущая Ксения Собчак похвасталась хорошей новостью о своем здоровье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Собчак в соцсети.
Так, российская телеведущая рассказала, что анализы подтвердили наличие у нее антител.
"У меня антитела! Я заслужила праздники! Но, в этом году будет меньше вечеринок, корпоративов, рождественский суаре, и от этого каждый момент, когда уместно нарядиться - на вес золота!" - рассказала она.
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На фото знаменитость позирует в роскошном длинном серебристом платье, поверх которого накинут пиджак.
В комментариях пользователи оценили образ Ксении, однако много кто отметил, что гордиться наличием антител - довольно странно.
"Роскошно! Очень идет!", "Очень красивое платье", "Просто красавица!", "Шкарная!", "Антитела - нашли чем гордиться!", "Все-таки переболели", "Именно в таких цветах надо встречать 2021 год", "Очень красиво", "Я иду, у меня в глазах весна, я иду, у меня антитела", "Невероятная", "Богиня", "А где взяла? Я тоже хочу антитела", "Шикарно выглядите", "Супер-наряд! Прямо четко для владельцев архетипа Императрица в психологическом портрете", "Говорят, что антител хватает на 4 месяца", - пишут в комментариях.
Напомним, что Ксения Собчак показала свои тыквы и оконфузилась перед публикой.
Как сообщала Politeka, Собчак рассказала, чем закончатся режимы Лукашенко и Путина.
Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.