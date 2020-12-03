Скандальная российская ведущая Ксения Собчак удивила необычным образом

Знаменитость рассказала в своем Инстаграм о том, как побывала на открытии нового пафосного ресторана в Москве. Об этом пишет Politeka.net.

Собчак вовсю нахваливала заведение, сравнивая его с необычным рестораном-театром на Ибице и в красках описывая его роскошь.

«Здесь вкуснее и эстетства больше: картины Рублева, стихи Маяковского и к ним - то тирамису из икры - то гамбургер из морского гребешка с трюфелем», - похвасталась ведущая.

Она также опубликовала новое фото из заведения, где позирует с коктейлем в руке. Внимание к себе сразу же привлекает необычный и явно дизайнерский наряд Собчак.

На ней длинная красная юбка с ярким принтом и необычный серый пиджак с асимметричным подолом. Наряд выглядит весьма нетривиально и просто не может не запомниться. Впрочем, некоторым поклонникам он показался «сельским».

В комментариях тут же принялись обсуждать пост ведущей.

«Ксения, вы настоящая русская "икона стиля“!», «И снова все без масок?», «Ксения, у вас совесть есть, когда вы угомонитесь и перестанете распространять вирус?», «Как же я вами восхищаюсь, такая умная, утонченная и в тоже время сумасшедшая женщина, обожаю Вас», «Ксения Анатольевна любит одежду без гламура, на сельском стиле», «Опять бухая Собчак на вписке», «О, неплохая пижама выглядывает», - пишут люди.

Напомним, скандальная Собчак раскрыла правду о своем страшном диагнозе и решила это отметить.

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак в прозрачном белье оказалась горячей штучкой, батареи можно не включать: "Ах, вот ты какая...".

Также Politeka писала, что родня Ксении Собчак доживает свой век в нищете, светскую львицу вывели на чистую воду.