Вот это да!

Российская телеведущая Ксения Собчак блеснула видом в пикантном наряде

Фото она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.

«Первый день зимы встретила во всеоружии и нараспашку))) Меня лично смущает не холод, а любовь россиян «натопить от души» в любом помещении))) В моем доме всегда стабильно +19, не более того, батареи на минималках. Зовите меня просто - Снежная Королева)))», - написала телеведущая.

Собчак запечатлена в малиновом пиджаке поверх черного топа с глубоким декольте, в котором видно прозрачное белье. Образ дополняют украшения – кольца, цепочки и сережки.

Образ Собчак активно комментируют пользователи Сети.

«Ух, какая», «Оо.. Хорошо как выглядите)», «Вау», «Шикарная, как всегда», «Хорошенькая какая», «Ах вот ты какая, Богиня Красоты», «Ксения, вы похорошели… вам к лицу малиновый пиджак», «Простая русская баба», «Просто королевой буду звать», «Капец, огонь баба а не снежная королева», - пишут в комментариях.

Напомним, что Ксения Собчак показала свои тыквы и оконфузилась перед публикой.

Как сообщала Politeka, Собчак рассказала, чем закончатся режимы Лукашенко и Путина.

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.