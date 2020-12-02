Российская телеведущая Ксения Собчак блеснула видом в пикантном наряде
Фото она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.
«Первый день зимы встретила во всеоружии и нараспашку))) Меня лично смущает не холод, а любовь россиян «натопить от души» в любом помещении))) В моем доме всегда стабильно +19, не более того, батареи на минималках. Зовите меня просто - Снежная Королева)))», - написала телеведущая.
Собчак запечатлена в малиновом пиджаке поверх черного топа с глубоким декольте, в котором видно прозрачное белье. Образ дополняют украшения – кольца, цепочки и сережки.
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Образ Собчак активно комментируют пользователи Сети.
«Ух, какая», «Оо.. Хорошо как выглядите)», «Вау», «Шикарная, как всегда», «Хорошенькая какая», «Ах вот ты какая, Богиня Красоты», «Ксения, вы похорошели… вам к лицу малиновый пиджак», «Простая русская баба», «Просто королевой буду звать», «Капец, огонь баба а не снежная королева», - пишут в комментариях.
Напомним, что Ксения Собчак показала свои тыквы и оконфузилась перед публикой.
Как сообщала Politeka, Собчак рассказала, чем закончатся режимы Лукашенко и Путина.
Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.