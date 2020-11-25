Телеведущая Ксения Собчак должна проявить щедрость и благородство по отношению к своим родственникам

Такое мнение озвучил театральный продюсер Валерий Сергеев, пишет КП.

По его словам, родственники Ксении Собчак - выходцы из Узбекистана, но она с ними никак не поддерживает связь.

И такая позиция, как уверяет Валерий Сергеев, многих бесит, поскольку Ксения не может даже навести порядок в своей семье, а окружающих пытается "учить уму-разуму".

"И каждый раз удивляемся: как же так, она пропагандирует общечеловеческие ценности, а сама ни разу не поинтересовалась, как живут родственники. Двоюродная сестра дяди Толи Анна Собчак и его племянница Ада Собчак, например, бедствовали очень серьезно. И продолжают бедствовать даже сейчас. Им за 60, уже не молоды, но помощи от знаменитой родственницы эти женщины, судя по всему, не дождутся. Ксения любит повторять, что она дворянского происхождения. Но с родней по отцу, которая действительно имеет дворянские корни, общаться не желает", - признался продюсер в общении с журналистами.

Сергеев также отметил, что могила бабушки и дедушки Ксении Собчак вовсе пришла в запустение, поскольку за ней никто не приглядывает.

Как вспоминает продюсер, за могилой перестали ухаживать сразу после смерти Анатолия Собчака в 2000 году.

"...Недавно мои друзья прислали фотографию с кладбища. Могила в жутчайшем состоянии! Возможно, сейчас в Ташкенте находятся Анна и Ада Собчак, но думаю, им сейчас совершенно не до этого. А вот Ксюша могла бы позаботиться об отеческих гробах, поставить хороший памятник - все-таки девушка она небедная, не разорилась бы", - подытожил он в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, как Собчак подшутила над "светским львом".

Известная российская телеведущая Ксения Собчак заглянула в новый магазин московского дизайнера Андрея Артемова и дала ему довольно откровенный совет.

Так, она посоветовала дизайнеру встречать клиентов с более радостным лицом.

Напомним, что Ксения Собчак показала свои тыквы и оконфузилась перед публикой

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