Легендарна українська співачка Софія Ротару збирається виступити в Москві для російської "Пісні року"
Про підготовку артистки до поїздки в сусідню країну стало відомо від її невістки Світлани Євдокименко. У своєму Instagram вона поділилася кадрами, на яких Ротару приміряє сукню, в якій, по всій видимості, збирається виступати.
У короткому відео Ротару приміряє яскраво-червоне вбрання в шоу-румі. Співачка, явно задоволена собою, радісно кружляє, демонструючи спідницю вбрання.
У підписі до відео вельми недвозначно говориться: "Пісня року – 2020".
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Інформацію про участь Ротару в російській програмі підтвердив і її концертний директор Сергій Лавров, повідомляє «Собеседник».
"Так, Софія Михайлівна дала добро Ігорю Крутому приїхати в Москву. Вона виступить на "Пісні року" і навіть готова відсидіти для цього карантин", - заявив він.
Крім того, Лавров багатозначно натякнув на проблеми співачки з грошима.
Зазначимо, що нещодавно сама Ротару запевняла, що вважає своїм рідним містом Київ, а не Крим, де у неї досі є нерухомість.
Нагадаємо, ми писали, що співачка навідріз відмовляється знижувати оплату за свої виступи і в підсумку виявилася не потрібна в Росії, де замовники вибирають артистів "дешевше".
"Щоб тільки забезпечити всі витрати по її приїзду, організаторам потрібно заплатити гонорар Баскова. Але ж ще їй самій потрібно заплатити гонорар. Тому замовники вибирають тих, хто дешевше. Зараз криза: грошей ні в кого немає", - пояснив Лавров.
Нагадаємо, Софія Ротару виявилася не потрібна в Росії, директор співачки повідомив деталі.
Як повідомляла Politeka, Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії, дісталося Пугачової.
Також Politeka писала, що 73-річна Софія Ротару обтягнула талію і блиснула дівочою фігурою.