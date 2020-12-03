Поїздка в країну-агресор не за горами

Легендарна українська співачка Софія Ротару збирається виступити в Москві для російської "Пісні року"

Про підготовку артистки до поїздки в сусідню країну стало відомо від її невістки Світлани Євдокименко. У своєму Instagram вона поділилася кадрами, на яких Ротару приміряє сукню, в якій, по всій видимості, збирається виступати.

У короткому відео Ротару приміряє яскраво-червоне вбрання в шоу-румі. Співачка, явно задоволена собою, радісно кружляє, демонструючи спідницю вбрання.

У підписі до відео вельми недвозначно говориться: "Пісня року – 2020".

Інформацію про участь Ротару в російській програмі підтвердив і її концертний директор Сергій Лавров, повідомляє «Собеседник».

"Так, Софія Михайлівна дала добро Ігорю Крутому приїхати в Москву. Вона виступить на "Пісні року" і навіть готова відсидіти для цього карантин", - заявив він.

Крім того, Лавров багатозначно натякнув на проблеми співачки з грошима.

Зазначимо, що нещодавно сама Ротару запевняла, що вважає своїм рідним містом Київ, а не Крим, де у неї досі є нерухомість.

Нагадаємо, ми писали, що співачка навідріз відмовляється знижувати оплату за свої виступи і в підсумку виявилася не потрібна в Росії, де замовники вибирають артистів "дешевше".

"Щоб тільки забезпечити всі витрати по її приїзду, організаторам потрібно заплатити гонорар Баскова. Але ж ще їй самій потрібно заплатити гонорар. Тому замовники вибирають тих, хто дешевше. Зараз криза: грошей ні в кого немає", - пояснив Лавров.

Нагадаємо, Софія Ротару виявилася не потрібна в Росії, директор співачки повідомив деталі.

Як повідомляла Politeka, Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії, дісталося Пугачової.

Також Politeka писала, що 73-річна Софія Ротару обтягнула талію і блиснула дівочою фігурою.