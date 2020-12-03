Легендарная украинская певица София Ротару собирается выступить в Москве для российской «Песни года»
О подготовке артистки к поездке в соседнюю страну стало известно от ее невестки Светланы Евдокименко. В своем Инстаграм она поделилась кадрами, на которых Ротару примеряет платье, в котором, по всей видимости, собирается выступать.
В коротком видео Ротару примеряет ярко-красный наряд в шоу-руме. Певица, явно довольная собой, радостно кружится, демонстрируя юбку наряда.
В подписи к видео весьма недвусмысленно говорится: «Песня года – 2020».
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Информацию об участии Ротару в российской программе подтвердил и ее концертный директор Сергей Лавров, сообщает «Собеседник».
«Да, София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на "Песне года" и даже готова отсидеть для этого карантин», - заявил он.
Кроме того, Лавров многозначительно намекнул на проблемы певицы с деньгами.
Отметим, что недавно сама Ротару заверяла, что считает своим родным городом Киев, а не Крым, где у нее до сих пор есть недвижимость.
Напомним, мы писали, что певица наотрез отказывается понижать оплату за свои выступления и в итоге оказалась не нужна в России, где заказчики выбирают артистов "подешевле".
"Чтобы только обеспечить все расходы по ее приезду, организаторам нужно заплатить гонорар Баскова. А ведь еще ей самой нужно заплатить гонорар. Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис: денег ни у кого нет", - пояснил Лавров.
Напомним, София Ротару оказалась не нужна в России, директор певицы сообщил детали.
Как сообщала Politeka, София Ротару оказалась в эпицентре скандала в России, досталось Пугачевой.
Также Politeka писала, что 73-летняя София Ротару обтянула талию и блеснула девичей фигурой.