Жорсткий локдаун може чекати українців на Новий рік або вже на початку січня

Як розповів в інтерв'ю «Кореспондент» прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, рішення про посилення обмежень буде прийматися після підведення підсумків карантину вихідного дня.

Так, уряд хоче вивчити, наскільки ефективним був карантин вихідного дня і чи відбилися додаткові обмеження на епідеміологічній ситуації в країні. Вивчивши цю статистику в уряді вирішать, чи варто вводити додаткові обмеження на новорічні свята і якщо так, то які.

Він додав, що це питання обговорювалося з місцевою владою, а також з представниками релігійних організацій і бізнесу. При цьому, в ході обговорення сторони лише "обмінювалися думками", але не представляли конкретний план дій.

Прем'єр розкрив, що в даний момент в уряді розглядають два варіанти дій. Так, якщо число заражених почне падати, проблеми вирішиться сама. При цьому, Шмигаль тут же зазначив, що особливо на такий варіант ніхто не розраховує.

"Більше - можливість управляти ситуацією: або точковими, або тотальними обмеженнями. Якщо загроза життю громадян зросте, то треба вводити локдаун і рятувати десятки тисяч", - додав глава Кабміну.

У той же час він визнав, що в кінці року у зв'язку з ситуацією в країні «певні обмеження все ж будуть». За словами Шмигаля, зараз влада намагається вирішити, якими вони будуть.

Нагадаємо, зупинка транспорту через локдауну, в Кабміні зробили важливе уточнення.

Як повідомляла Politeka, масочний режим вирішили посилити, озвучені нові правила.

Також Politeka писала, що карантин вихідного дня скасовано, Шмигаль розповів про нові заборони.