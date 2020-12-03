Жорсткий локдаун може чекати українців на Новий рік або вже на початку січня

Як розповів в інтерв'ю «Кореспондент» прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, рішення про посилення обмежень буде прийматися після підведення підсумків карантину вихідного дня.

Так, уряд хоче вивчити, наскільки ефективним був карантин вихідного дня і чи відбилися додаткові обмеження на епідеміологічній ситуації в країні. Вивчивши цю статистику в уряді вирішать, чи варто вводити додаткові обмеження на новорічні свята і якщо так, то які.

Денис Шмыгаль

Він додав, що це питання обговорювалося з місцевою владою, а також з представниками релігійних організацій і бізнесу. При цьому, в ході обговорення сторони лише "обмінювалися думками", але не представляли конкретний план дій.

Популярні новини зараз

"Очманіти!": Філіп Кіркоров готується знову стати батьком, Пугачова просто сказиться

Від хворої на рак Анастасії Заворотнюк їде дочка, сумне зізнання: "Я не змогла..."

Принижена зрадами Тарзана Наташа Корольова зізналася, куди зникла і з ким тепер живе: "Сильно вдарив по мені..."

Кейт Міддлтон вирішила "посунути" Маркл і Гаррі, деталі переполоху в палаці: "Раз і назавжди..."
Показати ще

Прем'єр розкрив, що в даний момент в уряді розглядають два варіанти дій. Так, якщо число заражених почне падати, проблеми вирішиться сама. При цьому, Шмигаль тут же зазначив, що особливо на такий варіант ніхто не розраховує.

українці, карантин, локдаун

"Більше - можливість управляти ситуацією: або точковими, або тотальними обмеженнями. Якщо загроза життю громадян зросте, то треба вводити локдаун і рятувати десятки тисяч", - додав глава Кабміну.

У той же час він визнав, що в кінці року у зв'язку з ситуацією в країні «певні обмеження все ж будуть». За словами Шмигаля, зараз влада намагається вирішити, якими вони будуть.

Нагадаємо, зупинка транспорту через локдауну, в Кабміні зробили важливе уточнення.

Як повідомляла Politeka, масочний режим вирішили посилити, озвучені нові правила.

Також Politeka писала, що карантин вихідного дня скасовано, Шмигаль розповів про нові заборони.