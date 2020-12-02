Эксперты из ВОЗ выступили с более актуальными рекомендациями по использования защитных масок в связи с пандемией китайского вируса

На фоне ситуации с распространением заболевания в мире масочный режим предлагают ужесточить. Соответствующие рекомендации появились на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.

В частности, эксперты призывают людей носить маски не только в транспорте, но и в следующих местах:

В помещении (не только в магазинах, но и на работе, в школах) без надлежащей системы проветривания;

На открытом воздухе в местах скопления людей без соблюдения дистанции в 1 метр.

Также обязательно носить маски и придерживаться социально дистанции рекомендуется людям из групп риска.

Помимо этого, в рекомендациях запрещается использовать маски во время интенсивных физических нагрузок. Кроме того, эксперты не советуют использовать маски с клапанами, а также лицевые щитки, которые не особо эффективны.

Нельзя носить маски также детям до 5 лет. Также родителям детей с ослабленным иммунитетом или проблемами со здоровьем, которые могут помешать ношению маски, специалисты рекомендуют уделить особое внимание поискам адекватных методов защиты.

Отметим, что на фоне таких рекомендаций ВОЗ вполне вероятно новое ужесточение правил карантина в Украине.

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