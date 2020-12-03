Как будет обстоять ситуация с транспортом в случае введения локдауна, прокомментировали в правительстве

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, власти пока не намерены прерывать междугороднее или международное сообщение, пишет "Сегодня" со ссылкой на соответстующее заявление политика на телеканале "Украина 24".

"Если будут приниматься решения о дополнительных карантинных ограничениях, насколько я видел заключения экспертов, то об остановке междугородного или международного транспорта речь не идет", – отметил Немчинов.

Ранее мы сообщали, по последним заявлениям политиков, локдаун не введут до 25 декабря.

В Минздраве говорят о двух возможных вариантах введения локдауна. В частности, более всего в ведомстве склоняются о старте такового уже после Нового года.

Если в течение двух недель количество новых случаев заражения останется меньше 20 тысяч в сутки (а в Минздраве рассчитывают именно на это), то локдаун будет введен со 2 января.

Согласно второму варианту, локдаун может начаться уже в конце декабря. Все зависит от показателя суточной заболеваемости. Если произойдет резкий скачок (например от 15 тыс. до 20-30 тыс.), то такой исход вполне возможен.

Что касается продолжительности локдауна, то в Минздраве будут настаивать на введении жестких ограничений на срок не менее 3 недель.

"Локдаун в Украине точно будет. Сейчас один вопрос – когда: в декабре или 2 января. Идет дискуссия со специалистами по этому вопросу. То, что локдаун будет – 100%", – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отметим, по состоянию на утро 3 декабря, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 14 496 новых случаев китайского вируса. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников. При этом выздоровели за сутки 15 372 человека - это рекорд.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

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