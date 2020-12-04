Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилася новим постом, в якому висловила свої почуття з приводу шоу

Не так давно українська співачка завоювала перемогу на танцювальному шоу, проте вирішила розділити її з ще однією фіналісткою – Юлією Саніною. Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Санта вирішила висловити подяку всім людям, які допомагали їй в роботі над цим проектом.

«Подяка. Це головне слово в моєму житті, відразу після слова любов. Величезна подяка всій неймовірно крутій команді»Танців з зірками". Всім, хто стояв за лаштунками і створював це масштабне шоу в такий непростий для всіх час», - написала співачка.

Вона також особисто подякувала членам команди, які працювали за лаштунками для створення цього шоу.

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Звичайно, не обійшлося і без згадки партнера Дімопулос – Максима Леонова.

"Спасибі моєму партнеру за нескінченну роботу, підтримку і спільно пройдений шлях: він був трансформуючим і яскравим! Я щаслива, що танцювала саме з тобою», - підкреслила зірка.

Також Санта згадала і членів журі: Григорія Чапкіса, Влада Яму і Катерину Кухар.

"Від ефіру до ефіру ви змушували мене стає краще! Всіх нескінченно поважаю і захоплююся", - зізналася співачка.

Вона також поділилася цілою серією фотографій з людьми, яких згадала в своєму пості.

Нагадавши, партнер Санти Дімопулос по" танцях з зірками "Леонов вибухнув промовою після її відмови від кубка:" те, що було між нами...".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос з "Танців з зірками" розповіла про велику втрату: "я більше не могла вийти на паркет...".

Також Politeka писала, що виснажена переможниця» Танців з зірками " Санта Дімопулос опинилася під крапельницею, деталі НП.