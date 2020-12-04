Победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос поделилась новым постом, в котором выразила свои чувства по поводу шоу
Не так давно украинская певица завоевала победу на танцевальном шоу, однако решила разделить ее с еще одной финалисткой – Юлией Саниной. Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Санта решила выразить благодарность всем людям, которые помогали ей в работе над этим проектом.
«Благодарность. Это главное слово в моей жизни, сразу после слова ЛЮБОВЬ. Огромная благодарность всей невероятно крутой команде «Танців з зірками». Всем, кто стоял за кулисами и создавал это масштабное шоу в такое непростое для всех время», - написала певица.
Она также лично поблагодарила членов команды, которые работали за кулисами для создания этого шоу.
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Конечно, не обошлось и без упоминания партнера Димопулос – Максима Леонова.
«Спасибо моему партнеру за бесконечную работу, поддержку и совместно пройденный путь: он был трансформирующим и ярким! Я счастлива, что танцевала именно с тобой», - подчеркнула звезда.
Также Санта упомянула и членов жюри: Григория Чапкиса, Влада Яму и Екатерину Кухар.
«От эфира к эфиру вы заставляли меня становится лучше! Всех бесконечно уважаю и восхищаюсь», - призналась певица.
Она также поделилась целой серией фотографий с людьми, которых упомянула в своем посте.
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