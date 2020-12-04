Выдала все, как есть

Победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос поделилась новым постом, в котором выразила свои чувства по поводу шоу

Не так давно украинская певица завоевала победу на танцевальном шоу, однако решила разделить ее с еще одной финалисткой – Юлией Саниной. Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Санта решила выразить благодарность всем людям, которые помогали ей в работе над этим проектом.

«Благодарность. Это главное слово в моей жизни, сразу после слова ЛЮБОВЬ. Огромная благодарность всей невероятно крутой команде «Танців з зірками». Всем, кто стоял за кулисами и создавал это масштабное шоу в такое непростое для всех время», - написала певица.

Она также лично поблагодарила членов команды, которые работали за кулисами для создания этого шоу.

Конечно, не обошлось и без упоминания партнера Димопулос – Максима Леонова.

«Спасибо моему партнеру за бесконечную работу, поддержку и совместно пройденный путь: он был трансформирующим и ярким! Я счастлива, что танцевала именно с тобой», - подчеркнула звезда.

Также Санта упомянула и членов жюри: Григория Чапкиса, Влада Яму и Екатерину Кухар.

«От эфира к эфиру вы заставляли меня становится лучше! Всех бесконечно уважаю и восхищаюсь», - призналась певица.

Она также поделилась целой серией фотографий с людьми, которых упомянула в своем посте.

Напомним, партнер Санты Димопулос по "Танцям з зірками" Леонов разразился речью после ее отказа от кубка: "То, что было между нами...".

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" рассказала о большой утрате: "Я больше не могла выйти на паркет...".

Также Politeka писала, что истощенная победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос оказалась под капельницей, детали ЧП.