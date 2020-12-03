Ані Лорак в короткому топі показала свій новий гламурний образ, який дозволив їй похвалитися фігурою

Українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрі з нової фотосесії Лорак позує в елегантному чорному костюмі з блискучої тканини. Наряд складається з злегка укорочених штанів і топа з глибоким декольте. Цікавою деталлю образу став шкіряний ремінець на оголеному животі співачки.

Судячи з усього, таким чином 42-річна Лорак вирішила продемонструвати шанувальникам свою вражаючу фігуру з тонкою талією, адже весь наряд так і приковує до неї увагу.

Фанати співачки тут же відреагували на фото.

"Ваааау! Як лялечка. Гарного вам вечора, а я пішла переглядати кліп", "вам дуже добре з довгим волоссям красуня!", "Ага, заснеш тут після такого", "яка ж Ви неймовірно красива і сексуальна", "Каролінаа вау! нереальна!", "Шикарна Богиня", "нереальний образ", "фігура супер", "після такого фото не заснуть багато чоловіків", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лорак показала новий образ. На фото вона позує в білосніжному комбінезоні, що нагадує матеріал»під шкіру". Головними акцентами вбрання стали сталевий пояс і глибоке декольте, яке дозволило співачці подражнити глядачів своїм пишним бюстом.

Нагадаємо, Кіркоров не стримався і пристрасно притиснув Лорак у всіх на виду: "У нашої Діви така...».

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