Ани Лорак в коротком топе показала свой новый гламурный образ, который позволил ей похвастаться фигурой

Украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадре с новой фотосессии Лорак позирует в элегантном черном костюме из блестящей ткани. Наряд состоит из слегка укороченных брюк и топа с глубоким декольте. Интересной деталью образа стал кожаный ремешок на обнаженном животе певицы.

Судя по всему, таким образом 42-летняя Лорак решила продемонстрировать поклонникам свою впечатляющую фигуру с тонкой талией, ведь весь наряд так и приковывает к ней внимание.

Фанаты певицы тут же отреагировали на фото.

«Ваааау! Как куколка. Хорошего вам вечера, а я пошла пересматривать клип», «Вам очень хорошо с длинными волосами красотка!», «Ага, уснёшь тут после такого», «Какая же вы невероятно красивая и сексуальная», «Каролинаа вау! нереальная!», «Шикарная Богиня», «Нереальный образ», «Фигура супер», «После такого фото не уснут многие мужчины», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лорак показала новый образ. На фото она позирует в белоснежном комбинезоне, напоминающим материал «под кожу». Главными акцентами наряда стали стальной пояс и глубокое декольте, которое позволило певице подразнить зрителей своим пышным бюстом.

Напомним, Киркоров не сдержался и страстно прижал Лорак у всех на виду: «У нашей Дивы такая...».

Как сообщала Politeka, дочь Ани Лорак растаяла от поцелуя "любовника" мамы, кадры семейной идиллии: "Дива и красавчик".

Также Politeka писала, что Лорак не сдержала эмоций, оказавшись рядом с Лазаревым: «Снова вместе!».