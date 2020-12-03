Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка посіла друге місце в шоу "Танці з зірками", поділилась новим ефектним фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.

Так, в акаунті Саніної з'явилось фото, на якому вона загадково дивиться у камеру крізь вікно машини. Особливу увагу на світлині привіртають вирізні очі артистки, які вона ще більше виділила яскравим макіяжем.

Фотографія виконана у чорно-білих відтінках, що створює особливий ефект драми та не залишає нікого байдужим.

"Все було так, ніби ми падали, падали..." - написала вона під фото рядки з тексту своєї нової пісні.

У коментерях фоловери Саніної засипали її компліментами, а також зізнались, що нова пісня вже у багатьох стоїть в плеєрі на повторі.

"Боже, Юль, твої очі - це просто розрив всіх сердечок світу! Ти неймовірна!", "Гарна яка!", "Чорно-біла естетика - найкраща", "Краш", "Який погляд", "Красуня", "Найкраща", "Дякую вам за творчість! Ви - любов", "Дуже гарно", "Безмежно люблю", - пишуть у коментарях.

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