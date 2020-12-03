Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, занявшая второе место в шоу "Танцы со звездами", поделилась новым эффектным фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

Так, в аккаунте Саниной появилось фото, на котором она загадочно смотрит в камеру сквозь окно машины. Особое внимание на фотографии привлекают вырезные глаза артистки, которые она еще больше выделила ярким макияжем.

Фотография выполнена в черно-белых оттенках, что создает особый эффект драмы и не оставляет никого равнодушным.

"Все было так, будто мы падали, падали..." - написала она под фото строки из текста своей новой песни.

В комментариях фолловеры Саниной засыпали ее комплиментами, а также признались, что новая песня уже у многих стоит в плеере на повторе.

"Боже, Юль, твои глаза - это просто разрыв всех сердечек мира! Ты невероятная!", "Хорошая какая! Черно-белая эстетика - лучшая", "Краш", "Какой взгляд", "Красотка", "Лучшая", "Спасибо вам за творчество! Вы - любовь", "Очень красиво", "Безгранично люблю", - пишут в комментариях.

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