Телеведуча та екс-учасниця "Танців з зірками 2020" Ольга Фреймут прокоментував фінал шоу

Як передає Рoliteka.net, на сторінці в Instagram у розділі сторіс артитська привітала переможців і зізналася, за кого вболівала.

"Круті і професійні Санта Дімопулос і Макс Леонов! Вітаю з перемогою. Це було мистецтво, за яким стільки виснажливої роботи над собою. Навіть не уявляла, що люди можуть так працювати", - написала теледіва.

При цьому Фреймут зізналася, що її фаворитами були інші учасники.

"Надя Мейхер і Кирило Васюк, вболівала за вас! Ви неповторні",-написала екс-учасниця.

Нагадаємо, у фіналі " Танців з зірками 2020“ судді поставили учасникам такі бали: Юлія Саніна і Дмитро Жук - 118 балів, Санта Дімопулос і Макс Леонов — 117 балів, а Надія Мейхер і Кирило Васюк в сумі отримали балів 115.

Але, глядачі підтримали Дімопулос і Леонова. Друге місце зайняли Саніна і Жук. А на третьому, відповідно, Мейхер і Васюк.

При цьому Санта вирішила розділити перше місце з Саніною.

Зазначимо, фінал шоу приголомшив глядачів. Багато хто не вірить, що озвучені результати правдиві.

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