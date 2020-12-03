Українські нардепи вирішили підвищити зарплати своїм помічникам через "зайві" гроші на законодавчу діяльність

Про це стало відомо з постанови Верховної Ради №4449. Так, депутати вирішили спрямувати надлишки бюджету на законодавчу діяльність на зарплати своїм помічникам. Як результат, ті отримають за грудень в два рази більше звичайної суми.

Як відомо, зараз нардепи отримують по 25 прожиткових мінімумів на зарплати своїм співробітникам. Ця сума зараз дорівнює 52,5 тисячам гривень. При цьому зарплата помічників буде залежати від їх загального числа у кожного депутата. Однак, завдяки надлишку в грудні цей фонд збільшився в два рази - до 105 тисяч гривень. Таким чином, і зарплати помічників депутатів зростуть в два рази.

Як стало відомо, з відповідною ініціативою виступили члени Комітету з питань регламенту, етики та роботи Верховної Ради.

Раніше ми писали, що в бюджеті на наступний рік передбачили підвищення зарплат. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Йдеться про заробітні плати медиків. Як зазначив Шмигаль, у бюджеті передбачено 161 млрд грн на зазначену мету.

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