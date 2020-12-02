В бюджете на следующий год предусмотрели повышение зарплат
Зарплата должна стать больше на 30%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Речь идет о заработных платах медиков, пишет finance.ua. Как отметил Шмыгаль, в бюджете предусмотрен 161 млрд грн на указанную цель.
По словам премьер-министра, бюджет сбалансирован, а дефицит стал меньше до 5,5%. В проекте бюджета заложено финансирование под все программы, в том числе и под медицинскую отрасль.
На 2021 год выделено на 30 млрд грн больше, чем в 2020 году, и почти на 65 млрд больше, чем в 2019-ом. А за два года финансирование медицинской отрасли вырастет более чем на 60%.
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Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) должна получить 16 млрд грн, благодаря которым планируется обеспечить больницы кислородом и лекарствами, а 2,6 млрд грн предусмотрено на вакцины от китайского вируса.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что на медицинскую сферу в следующем году необходимо 296 млрд гривен. Именно такая сумма необходима для повышения зарплат медикам - минимум 23 тысячи гривен, среднему медперсоналу - 17 тыс. гривен, младшему медперсоналу - 12 тыс. гривен.
Кроме того, Степанов в эту сумму вложил стоимости лекарств, лечения конкретных заболеваний, закупка вакцины от китайского вируса.
Напомним, средняя зарплата в Украине в октябре выросла почти на 176 гривен и достигла отметки в 12 174 гривен.
Больше всего денег платят в Киеве (больше 17 тыс. гривен), а самые маленькие оклады в Волынской области (меньше 10 тыс. гривен).
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