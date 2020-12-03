Пособие по безработице в Украине выросло с 1 декабря 2020 года вместе с прожиточным минимумом

Как сообщает Politeka.net, максимальный размер соцпомощи теперь составляет 9 080 гривен в месяц. Пресс-служба Гоструда объяснила, от чего зависит размер такого пособия и как его получить.

Сумма выплат определяется для каждого безработного украинца в индивидуальом порядке, учитывается зарплата, страховой стаж и продолжительность безработицы в соотношении с размером доходов. Кроме того, соцработники проверяют, по какой причине сотрудник уволился с прошлого места работы.

Если за 12 месяцев перед регистрацией в качестве безработного гражданин успел накопить более шести месяцев рабочего стажа, ему должны выплачивать больше денег:

до 2 лет - 50% от средней зарплаты;

от 2 до 6 лет - 55%;

от 6 до 10 лет - 60%;

более 10 лет - 70%.

В противном случае безработный может претендовать лишь на минимальное пособие, которое во время карантина увеличили с 650 до 1 тысячи гривен. Такие выплаты получат молодые люди, которые только закончили обучение или демобилизовались из армии и впервые пытаются устроиться на работу. Помощь также полагается украинцам-беженцам, которые могут подтвердить, где работали раньше.

По данным Гоструда, по состоянию на конец ноября 2020 года в реестре числятся почти 410 тысяч безработных, 353 тысячи из них на тот момент получали пособие. В октябре средний размер помощи безработным составил 3,7 тысячи гривен.

Стоит добавить, что максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного прожиточного минимума для трудоспособных, который на после повышения составляет 2270 гривен.

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