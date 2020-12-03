Зарплаты увеличатся примерно на 12,1%, но часть повышения «съест» инфляция
Так как с 1 декабря повысился прожиточный минимум, то вырастут и выплаты, которые к нему привязаны. В частности, зарплаты бюджетников. Об этом говорится в законе «Об оплате труда», пишет Главком.
Правда, роста выплат не стоит ждать в декабре, он должен произойти со следующего месяца.
Согласно документу, минимальный тарифный оклад не может быть ниже повышенного прожиточного минимума. На сегодня это 2225 грн, но с января будет не меньше 2270 грн.
Разбитная Наташа Королева открыла декольте до неприличия и показала, как ждет дедушку Мороза: "Только для взрослых..."
В школу с пяти лет, в МОН сделали решающее уточнение о реформе образования: "Будут заканчивать в..."
Трагедия разделила жизнь Евгения Кошевого из "Квартал 95" на до и после: "Мы даже не успели поговорить..."
"Отобьем назад": Василий Ломаченко наконец прервал молчание после громкого поражения Лопесу
В зависимости от тарифного разряда, будет расти и зарплата, исходя из коэффициента повышения. Например, 10-й тарифный разряд – 1,82 оклада, а последний, 25-й, это 4,51 оклада.
Сейчас минимальный тарифный оклад составляет 2225 грн. После пересчета прожиточного минимума его должны повысить хотя бы до 2270 грн. Так, бюджетникам с 10-м тарифным разрядом оклад повысят с 4049 до 4131.
А вот самые высокопоставленные чиновники будут получать более 10 тысяч гривен - от 10 237 грн., если быть точнее.
Ранее мы сообщали, глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил о том, что в бюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам.
На эти цели предусмотрен 161 млрд гривен.
На 2021 год выделено на 30 млрд грн больше, чем в 2020 году, и почти на 65 млрд больше, чем в 2019-ом. А за два года финансирование медицинской отрасли вырастет более чем на 60%.
Тем временем, обещание правительства повысить минимальную зарплату в следующем году - оказалось под большим вопросом. Кабмин принял решение о переносе роста минимальной зарплаты до 6,5 тыс. гривен с июля на декабрь 2021. Таким образом, те, кто получают меньше 6,5 тыс. гривен, теряют две с половиной тысячи.
Напомним, в каких регионах Украины сейчас платят лучше всего
Также Politeka писала, что без зарплат рискуют остаться миллионы украинцев, деньги в казне закончились: "Ситуация не просто плохая..."