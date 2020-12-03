Зарплаты увеличатся примерно на 12,1%, но часть повышения «съест» инфляция

Так как с 1 декабря повысился прожиточный минимум, то вырастут и выплаты, которые к нему привязаны. В частности, зарплаты бюджетников. Об этом говорится в законе «Об оплате труда», пишет Главком.

Правда, роста выплат не стоит ждать в декабре, он должен произойти со следующего месяца.

Согласно документу, минимальный тарифный оклад не может быть ниже повышенного прожиточного минимума. На сегодня это 2225 грн, но с января будет не меньше 2270 грн.

В зависимости от тарифного разряда, будет расти и зарплата, исходя из коэффициента повышения. Например, 10-й тарифный разряд – 1,82 оклада, а последний, 25-й, это 4,51 оклада.

Сейчас минимальный тарифный оклад составляет 2225 грн. После пересчета прожиточного минимума его должны повысить хотя бы до 2270 грн. Так, бюджетникам с 10-м тарифным разрядом оклад повысят с 4049 до 4131.

А вот самые высокопоставленные чиновники будут получать более 10 тысяч гривен - от 10 237 грн., если быть точнее.

Ранее мы сообщали, глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил о том, что в бюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам.

На эти цели предусмотрен 161 млрд гривен.

На 2021 год выделено на 30 млрд грн больше, чем в 2020 году, и почти на 65 млрд больше, чем в 2019-ом. А за два года финансирование медицинской отрасли вырастет более чем на 60%.

Тем временем, обещание правительства повысить минимальную зарплату в следующем году - оказалось под большим вопросом. Кабмин принял решение о переносе роста минимальной зарплаты до 6,5 тыс. гривен с июля на декабрь 2021. Таким образом, те, кто получают меньше 6,5 тыс. гривен, теряют две с половиной тысячи.

Напомним, в каких регионах Украины сейчас платят лучше всего

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