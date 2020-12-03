Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав нову розвагу, яку знайшов сидячи вдома на карантині

Як пише Politeka.net, відомий український гуморист поділився новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram.

Відзначимо, що раніше артист повідомив, що був «коронований» і тепер знаходиться вдома на самоізоляції. Судячи з усього, таким чином він натякнув на своє зараження китайським вірусом.

Зараз йде вже сьомий день карантину гумориста і йому, судячи з нових відео, вже дуже нудно вдома.

На кадрах можна побачити як голий по пояс Кошовий видаляє собі волосся в носі.

"На сьомий день незрозуміло вже, чим себе розважати. Для цього є тример і ніс...знімайте фільм "Триммер і ніс", - з властивим йому гумором вимовляє на камеру артист.

За кадром можна почути сміх його дружини Ксенії. За цими відео можна зрозуміти, що сімейство не сумує і переносить карантин з гумором.

Раніше ми писали, що Кошовий опублікував свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав крупним планом дивовижні зміни.

Так, Євген обріс густою щетиною, збільшив ніс, який тепер з кулак, і щось зробив з поглядом-дивиться так, як навіть і не снилося бездомному псу, що випрошує їжу. А на голові у Кошового красувалася синя в'язана шапочка.

Нагадаємо, заражений Кошовий з "Квартал 95" з'явився з набряклим носом і густою щетиною.

Як повідомляла Politeka, Євген Кошовий з "Квартал 95" зробив боляче Тіні Кароль, жарт не зайшов: "У салаті мордочкою...".

Також Politeka писала, що заражений вірусом Кошовий з "Квартал 95" з'явився з волоссям і бородою рекордної довжини.