Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал новой развлечение, которое нашел сидя дома на карантине

Как пишет Politeka.net, известный украинский юморист поделился новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.

Отметим, что ранее артист сообщил, что был «коронован» и теперь находится дома на самоизоляции. Судя по всему, таким образом он намекнул на свое заражение китайским вирусом.

Сейчас идет уже седьмой день карантина юмориста и ему, судя по новым видео, уже очень скучно дома.

На кадрах можно увидеть как голый по пояс Кошевой удаляет себе волосы в носу.

«На седьмой день непонятно уже, чем себя развлекать. Для этого есть триммер и нос…Снимайте фильм «Триммер и нос», - с присущим ему юмором произносит на камеру артист.

За кадром можно услышать смех его жены Ксении. По этим видео можно понять, что семейство не унывает и переносит карантин с юмором.

Ранее мы писали, что Кошевой опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал крупным планом удивительные изменения.

Так, Евгений оброс густой щетиной, увеличил нос, который теперь с кулак, и что-то сделал со взглядом - смотрит так, как даже и не снилось бездомному псу, выпрашивающему еду. А на голове у Кошевого красовалась синяя вязаная шапочка.

Напомним, зараженный Кошевой из "Квартал 95" объявился с разбухшим носом и густой щетиной.

Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой из "Квартал 95" сделал больно Тине Кароль, шутка не зашла: "В салате мордочкой...".

Также Politeka писала, что зараженный вирусом Кошевой из "Квартал 95" объявился с волосами и бородой рекордной длины.