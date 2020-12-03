Американська модель нижньої білизни Ебігейл Рэчфорд приголомшила шанувальників, опинившись перед камерою без білизни
Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.
"Подумайте про номер від 1 до 100. Вгадайте, правильний номер чекає фідбек", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Речфорд позує в одному бікіні без верху. Красуня вирішила прикрити» солодкі " місця руками, проте вийшло не дуже, оскільки принади у дівчини занадто великі.
"Ох, цей погляд...», "чортових хороша" «" яка таємнича на фотографії – слів не підібрати», «абсолютна Краса», «магічний вигляд», - пишуть її шанувальники.
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До цього повідомлялося, що американська модель Ебігейл Речфорд в одній білизні позувала на вулиці.
Спокуслива красуня показала ідеальні форми в одній білизні, яка здавалася дуже тісною.
Зірка останнім часом стала частіше балувати фанатів своїми спекотними фото і відео. Модель в одному з останніх сторіс постала в чорній білизні.
Розкішна дівчина одягла тісний ліфчик, який стиснув її великий бюст. Тонкі лямки обплели її груди, роблячи на ній ще більший акцент.
Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Речфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Речфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"