Американська модель нижньої білизни Ебігейл Рэчфорд приголомшила шанувальників, опинившись перед камерою без білизни

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"Подумайте про номер від 1 до 100. Вгадайте, правильний номер чекає фідбек", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Речфорд позує в одному бікіні без верху. Красуня вирішила прикрити» солодкі " місця руками, проте вийшло не дуже, оскільки принади у дівчини занадто великі.

"Ох, цей погляд...», "чортових хороша" «" яка таємнича на фотографії – слів не підібрати», «абсолютна Краса», «магічний вигляд», - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що американська модель Ебігейл Речфорд в одній білизні позувала на вулиці.

Спокуслива красуня показала ідеальні форми в одній білизні, яка здавалася дуже тісною.

Зірка останнім часом стала частіше балувати фанатів своїми спекотними фото і відео. Модель в одному з останніх сторіс постала в чорній білизні.

Розкішна дівчина одягла тісний ліфчик, який стиснув її великий бюст. Тонкі лямки обплели її груди, роблячи на ній ще більший акцент.

Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Речфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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