Американская модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд огорошила поклонников, оказавшись перед камерой без белья
Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.
«Подумайте о номере от 1 до 100. Угадайте, правильный номер ждет фидбек», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Рэтчфорд позирует в одном бикини без верха. Красотка решила прикрыть «сладкие» места руками, однако вышло не очень, поскольку прелести у девушки слишком большие.
«Ох, этот взгляд…», «чертовских хороша», «какая таинственная на фотографии – слов не подобрать», «абсолютная красота», «магический вид», - пишут ее поклонники.
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До этого сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд в одном белье позировала на улице.
Соблазнительная красотка показала идеальные формы в одном белье, которое казалось очень тесным.
Звезда последнее время стала почаще баловать фанатов своими жаркими фото и видео. Модель в одном из последних сторис предстала в черном белье.
Роскошная девушка надела тесный лифчик, который сжал ее большой бюст. Тонкие лямки оплели ее грудь, делая на ней еще больший акцент.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"