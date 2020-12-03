Американская модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд огорошила поклонников, оказавшись перед камерой без белья

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.

«Подумайте о номере от 1 до 100. Угадайте, правильный номер ждет фидбек», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Рэтчфорд позирует в одном бикини без верха. Красотка решила прикрыть «сладкие» места руками, однако вышло не очень, поскольку прелести у девушки слишком большие.

«Ох, этот взгляд…», «чертовских хороша», «какая таинственная на фотографии – слов не подобрать», «абсолютная красота», «магический вид», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд в одном белье позировала на улице.

Соблазнительная красотка показала идеальные формы в одном белье, которое казалось очень тесным.

Звезда последнее время стала почаще баловать фанатов своими жаркими фото и видео. Модель в одном из последних сторис предстала в черном белье.

Роскошная девушка надела тесный лифчик, который сжал ее большой бюст. Тонкие лямки оплели ее грудь, делая на ней еще больший акцент.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"