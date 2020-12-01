Американская модель Эбигейл Рэтчфорд в одном белье позировала на улице

Соблазнительная красотка показала идеальные формы в одном белье, которое казалось очень тесным, пишет Politeka.net.

Звезда последнее время стала почаще баловать фанатов своими жаркими фото и видео. Модель в одном из последних сторис предстала в черном белье.

Роскошная девушка надела тесный лифчик, который сжал ее большой бюст. Тонкие лямки оплели ее грудь, делая на ней еще больший акцент.

Черный чокер с золотыми вставками обвил шею.

Красотка надела поясок для чулков и маленькие трусики.

Эби сверкнула ножками в чулочках с кружевом.

Завершили ее образ стильные украшения и макияж, подчеркнувший черты лице.

Звезда игриво высунула язык на одном из кадров.

Кадры в сторис не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, поклонники осыпали звезду приятными сообщениями в личной переписке.

Напомним, Эби Рэтчфорд в одних трусиках предстала возле шторы, иногда ею прикрываясь. Примечательно, что красотка держала в руках фотоаппарат делая вид, что сама себя снимает.

Волосы знаменитости были распущены. Модель иногда тянула широкую улыбку и вела себя совершенно непринужденно.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в крошечном белье с леопардовым принтом и удивила размерами лифчика, который оказался маловат для шестого размера бюста. Так, девушка выглядела очень привлекательно в белье не по размеру, а также сеточке черного цвета с креплением на талии.

Эби оставила длинные локоны распущенными, а также дополнила свой образ в тон бикини золотыми массивными кольцами-браслетами.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"