Американская модель Эбигейл Рэтчфорд в одном белье позировала на улице
Соблазнительная красотка показала идеальные формы в одном белье, которое казалось очень тесным, пишет Politeka.net.
Звезда последнее время стала почаще баловать фанатов своими жаркими фото и видео. Модель в одном из последних сторис предстала в черном белье.
Роскошная девушка надела тесный лифчик, который сжал ее большой бюст. Тонкие лямки оплели ее грудь, делая на ней еще больший акцент.
Черный чокер с золотыми вставками обвил шею.
Украинская красотка из новой ВИА Гры показала себя и девочек в халатах и лифчиках: «Будет горячо»
Изменивший Королевой Тарзан вляпался в новый скандал: "Как можно было сесть на..."
Доллар после выходных «озвереет», курс валют от НБУ добил украинцев: что будет с гривной
Полураздетая и пьяная Асмус ошарашила выходками на морозной улице: «Приехала к Харламову под дом»
Красотка надела поясок для чулков и маленькие трусики.
Эби сверкнула ножками в чулочках с кружевом.
Завершили ее образ стильные украшения и макияж, подчеркнувший черты лице.
Звезда игриво высунула язык на одном из кадров.
Кадры в сторис не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, поклонники осыпали звезду приятными сообщениями в личной переписке.
Напомним, Эби Рэтчфорд в одних трусиках предстала возле шторы, иногда ею прикрываясь. Примечательно, что красотка держала в руках фотоаппарат делая вид, что сама себя снимает.
Волосы знаменитости были распущены. Модель иногда тянула широкую улыбку и вела себя совершенно непринужденно.
Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в крошечном белье с леопардовым принтом и удивила размерами лифчика, который оказался маловат для шестого размера бюста. Так, девушка выглядела очень привлекательно в белье не по размеру, а также сеточке черного цвета с креплением на талии.
Эби оставила длинные локоны распущенными, а также дополнила свой образ в тон бикини золотыми массивными кольцами-браслетами.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"