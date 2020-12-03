Курс долара в грудні буде сильно залежати від ситуації з пандемією і рішення влади щодо карантину

Як розповіли порталу Finance.ua аналітики ГК Forex Club, в середньому курс української валюти в останній місяць року коливатиметься в межах 28,4-29,5 гривень за долар.

Так, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин звернув увагу на те, що на тлі збільшення число заражених китайським вірусом уряд може ввести жорсткий карантин довжиною в 3-4 тижні.

«В очікуванні цієї події імпортери значно скоротили ділову активність. Тиск на валютному ринку формується з боку нерезидентів, які виводять інвестиції з країни, а також спекулянтами», - розповів експерт.

За його словами, залежно від того, яким буде курс безпосередньо перед локдауном, можна буде говорити про рух валютного ринку.

Шевчишин зазначив, що у разі жорсткого карантину до його завершення курс гривні стабілізується до 28,25-28,75 гривень за долар. Проте в міру виходу з локдауна ситуація для гривні почне ускладняться.

Крім того, експерт попередив, що при погіршенні політичної та економічної ситуації в країні гривня може впасти і до 29,5 гривень за долар.

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