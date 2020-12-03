Курс доллара в декабре будет сильно зависеть от ситуации с пандемией и решения властей по карантину

Как рассказали порталу Finance.ua аналитики ГК Forex Club, в среднем курс украинской валюты в последний месяц года будет колебаться в пределах 28,4–29,5 гривен за доллар.

Так, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин обратил внимание на то, что на фоне увеличения число зараженных китайским вирусом правительство может ввести жесткий карантин длиной в 3-4 недели.

«В ожидании этого события импортеры значительно сократили деловую активность. Давление на валютном рынке формируется со стороны нерезидентов, которые выводят инвестиции из страны, а также спекулянтами», - рассказал эксперт.

По его словам, в зависимости от того, каким будет курс непосредственно перед локдауном, можно будет говорить о движении валютного рынка.

Шевчишин отметил, что в случае жесткого карантина к его завершению курс гривны стабилизируется до 28,25-28,75 гривен за доллар. Тем не менее по мере выхода из локдауна ситуация для гривны начнет усложнятся.

Кроме того, эксперт предупредил, что при ухудшении политической и экономической ситуации в стране гривна может упасть и до 29,5 гривен за доллар.

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