Что будет с гривной

Локдаун негативно отразится на гривне и курсе доллара перед Новым годом

Об этом пишет Сегодня.

По словам аналитиков, сегодня гривну ослабляют несколько факторов: спрос на доллар со стороны импортеров; выплаты по внешнему госдолгу; продажа гривневых ценных бумаг, а также рост спроса на наличную валюту со стороны населения и черного рынка.

Введение самого локдауна сперва якобы стабилизирует валюту, поскольку не будет спроса со стороны населения, а после возобновления привычного режима цены на рынке пойдут вверх.

"А вот по мере выхода из локдауна ситуация будет резко меняться, давление на гривню будет расти. Это может начаться за неделю до выхода из жесткого карантина, когда будет понятно, что ситуация стабилизировалась. То есть мы увидим рост курса доллара. Сейчас трудно сказать, насколько он вырастет. В зависимости от ситуации возможен рост до 29 грн/$", - предупредил эксперт Андрей Шевчишин.

Другой аналитик Александр Охрименко предупредил, что после локдауна спекулянты могут поднять курс доллара до отметки в 30 грн/$.

"Вспомните весенний локдаун: о нем начали говорить в конце февраля, когда курс был 24,5 грн/$, ввели 12 марта, а 26 марта доллар стоил уже 28,5 грн/$. После окончания локдауна гривня постепенно укрепилась до 26,7 грн/$. Но с июля снова начался рост. Такой сценарий вероятен и в ближайшие недели. Спекулянты поднимут наличный курс выше 30 грн/$. К концу января возможно снижение до 29 грн/доллар", - озвучил он свой валютный прогноз.

Аналитик Андрей Гойлов и вовсе спрогнозировал обвал гривны по отношению к доллару до 32 грн/$ из-за нерезидентов, которые могут выйти на рынок с покупкой валюты.

"Падение спроса со стороны импортеров позволит избежать катастрофических последствий для курса гривни, но в моменте мы можем увидеть курс выше 32 гривен за доллар...", - подчеркнул он и добавил, что курс доллара, таким образом, может повторить антирекорд 2015 года.

Эксперты также советуют украинцам сейчас суммы на текущие расходы держать в гривне, а все резервы - переводить в иностранную валюту.

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