Відомий журнал щороку називає найкрасивіших жінок

Щорічно журнал "People" називає ТОП-100 найкрасивіших людей на планеті, пише Politeka.net. Давайте подивимося на деяких зірок, які зуміли очолити список.

Цього року глянець зумів здивувати. Героїнями відповідного "Красивого випуску" стали 74-річна Голді Хоун і її 41-річна дочка Кейт Хадсон. Крім того, разом з відомими актрисами позувала дочка Кейт, Рані Роуз.

У 2011 році список найкрасивіших людей очолила популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес. Відомо, що знаменитість ретельно стежить за собою, тому роки над нею не владні.

У 2006 році найкрасивішою жінкою стала актриса і режисер Анджеліна Джолі. Зірка стала кумиром мільйонів. Всі жінки у світі стали "надувати" собі губи, прагнучи бути схожою на артистку.

Дженніфер Еністон входила в ТОП - 100 двічі - в 2006 і 2016 роках. Красуня полюбилася глядачам в ролі Рейчел в серіалі"Друзі". З того часу популярність красуні не зменшується.

Актрису Ніколь Кідман визнавали однією з найкрасивіших жінок у 2002 році. Зірка приваблива, як і 18 років тому. Красуня робила пластичні операції і уколи "краси", щоб зупинити старість.

Красуня Джулія Робертс-рекордсменка видання, вона прикрашала собою обкладинку журналу п'ять разів: у 1991-му, 2000-му, 2005-му, 2010-му і 2017 роках. Зірка за роки не втрачає своєї чарівності.

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