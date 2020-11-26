Голливудская актриса Анджелина Джоли свела с ума дерзкой красотой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек знаменитости в Инстаграм опубликовали архивное фото со съемок фильма «Лара Крофт». Как известно, актриса очень готовилась к этим съемкам. Большинство трюков она выполняла сама, поэтому к моменту выхода фильма Джоли была в отменной физической форме.

Это прекрасно видно на фото, где актриса предстала в спортивных трусиках и топе. На снимке можно рассмотреть аппетитную грудь Джоли и упругий пресс. Округлые бедра буквально свели с ума поклонников, которые стали оставлять под постом восторженные отзывы.

«Чудесная ты Анджелина», «Красивенько», «Очень красивая женщина», «Очень люблю тебя», «Красивое сочное, нежное тело, драгоценное лицо», «Ты богиня», «Королева», «Волшебная девочка», «Красиво», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что съемки в «Ларе Крофт» - это один из самых пиковых периодов в карьере звезды. За ними последовал фильм «Мистер и миссис Смит», на съемках которого актриса встретила Брэда Питта.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли похвасталась тонкой талии в тесном корсете. Актриса подняла руки, что придало фото пикантности.

Напомним, что страстная Анджелина Джоли подразнила аппетитным бюстом в мокром платье: «Горячая барышня».

Как сообщала Politeka, чувственная Анджелина Джоли вскружила голову видом в платье с декольте до пупка: «Так можно и утонуть».

Также Politeka писала, что бесстыжая Анджелина Джоли едва не выронила бюст из экстремального декольте: «Какая кошечка».