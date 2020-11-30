Голливудская актриса Анджелина Джоли сразила наповал хищной красотой

Как передает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страниц звезды в Инстаграм появилось ее архивное фото. На снимке актриса предстала в весьма экстравагантном образе. На ней были черные штаны и белая майка, под которую она не стала надевать белье. Джоли стояла под искусственным дождем, в результате чего ее волосы и майка полностью намокли. Через одежду просматривалась пышная грудь актрисы.

Вдобавок ко всему Джоли решила поиграть язычком, что окончательно свело с ума ее фанатов. В комментариях под постом стали бурно обсуждать внешность звезды и ее крутой образ.

«Прекрасная дама», «неплохо», «Вау, очень жарко, красиво», «Соблазнительные красотки», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Как известно, в начале своей карьеры Джоли абсолютно не стеснялась откровенных образов и фотосессий. Она брала напором и агрессивной, хищной красотой. Поначалу и роли в кино ей давали соответствующие. Правда, со временем, характер звезды, как и ее стиль, очень изменились.

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