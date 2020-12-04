Известный журнал каждый год называет самых красивых женщин
Ежегодно журнал "People" называет ТОП-100 самых красивых людей на планете, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на некоторых звезд, которые сумели возглавить список.
В этом году глянец сумел удивить. Героинями соответствующего "Красивого выпуска" стали 74-летняя Голди Хоун и ее 41-летняя дочь Кейт Хадсон. Кроме того, вместе с известными актрисами позировала дочь Кейт, Рани Роуз.
"Какая другая!": маленькая Женечка из "Сватов" незаметно выросла и стала настоящей красоткой
От больной раком Анастасии Заворотнюк уезжает дочь, грустное признание: "Я не смогла..."
Униженная изменами Тарзана Наташа Королева призналась, куда исчезла и с кем теперь живет: "Сильно ударил по мне..."
Оборвалась жизнь звезды "Голоса", на последних кадрах он успел сообщить главное: "Случайно ввел себе..."
В 2011 году список красивейших людей возглавила популярная певица и актриса Дженнифер Лопес. Известно, что знаменитость тщательно следит за собой, поэтому годы над ней не властны.
В 2006 году самой красивой женщиной стала актриса и режиссер Анджелина Джоли. Звезда стала кумиром миллионов. Все женщины в мире стали "надувать" себе губы, стремясь быть похожей на артистку.
Дженнифер Энистон входила в ТОП-100 дважды - в 2006 и 2016 годах. Красотка полюбилась зрителям в роли Рэйчел в сериале "Друзья". С тех пор популярность красотки не уменьшается.
Актрису Николь Кидман признавали одной из самых красивых женщин в 2002 году. Звезда все также привлекательна, как 18 лет назад. Красотка делала пластические операции и уколы "красоты", чтобы остановить старость.
Красотка Джулия Робертс - рекордсменка издания, она украшала собой обложку журнала пять раз: в 1991-м, 2000-м, 2005-м, 2010-м и 2017 годах. Звезда за годы не теряет своего очарования.
Ранее мы писали, что на фан-странице Анджелины Джоли появилось достаточно свежее фото со светского мероприятия. От взглядов не удалось скрыть худую фигуру знаменитости.
Напомним, что хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность и показала сладкие места: «Волшебная девочка».
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли забыла про стыд, посветив "полушариями" крупным планом: "Вот это!".
Также Politeka писала, что бесстыжая Анджелина Джоли в мокрой маечке поиграла язычком и показала кое-что интересное: «Вау, очень жарко».