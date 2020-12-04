Известный журнал каждый год называет самых красивых женщин

Ежегодно журнал "People" называет ТОП-100 самых красивых людей на планете, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на некоторых звезд, которые сумели возглавить список.

В этом году глянец сумел удивить. Героинями соответствующего "Красивого выпуска" стали 74-летняя Голди Хоун и ее 41-летняя дочь Кейт Хадсон. Кроме того, вместе с известными актрисами позировала дочь Кейт, Рани Роуз.

В 2011 году список красивейших людей возглавила популярная певица и актриса Дженнифер Лопес. Известно, что знаменитость тщательно следит за собой, поэтому годы над ней не властны.

В 2006 году самой красивой женщиной стала актриса и режиссер Анджелина Джоли. Звезда стала кумиром миллионов. Все женщины в мире стали "надувать" себе губы, стремясь быть похожей на артистку.

Дженнифер Энистон входила в ТОП-100 дважды - в 2006 и 2016 годах. Красотка полюбилась зрителям в роли Рэйчел в сериале "Друзья". С тех пор популярность красотки не уменьшается.

Актрису Николь Кидман признавали одной из самых красивых женщин в 2002 году. Звезда все также привлекательна, как 18 лет назад. Красотка делала пластические операции и уколы "красоты", чтобы остановить старость.

Красотка Джулия Робертс - рекордсменка издания, она украшала собой обложку журнала пять раз: в 1991-м, 2000-м, 2005-м, 2010-м и 2017 годах. Звезда за годы не теряет своего очарования.

Ранее мы писали, что на фан-странице Анджелины Джоли появилось достаточно свежее фото со светского мероприятия. От взглядов не удалось скрыть худую фигуру знаменитости.

Напомним, что хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность и показала сладкие места: «Волшебная девочка».

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли забыла про стыд, посветив "полушариями" крупным планом: "Вот это!".

Также Politeka писала, что бесстыжая Анджелина Джоли в мокрой маечке поиграла язычком и показала кое-что интересное: «Вау, очень жарко».