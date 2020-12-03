Аліна Гросу, яка ще недавно розповідала про погіршення самопочуття через китайський вірус, поділилася вражаючими кадрами

Популярна українська співачка опублікувала нове відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Кадри стали тизером для прем'єри її нової пісні "Утримай мене". На відео співачка відображена на сцені з мікрофоном. Вона стоїть в білосніжній сукні з напівпрозорими рукавами і глибоким вирізом на грудях.

При цьому на кадрах можна помітити, що співачка виглядає сильно схудлою, а її щоки здаються запалими. Варто відзначити, що до цього Гросу довго хворіла китайським вірусом і не так давно писала, що її симптоми погіршилися.

Шанувальники бурхливо обговорюють публікацію зірки.

"З нетерпінням чекаю прем'єру", "красуня", "чекаю виглядаєте шикарно", "яка ви шикарна", "Сильно красива!!", "А ви в дитинстві кучеряшкою Сью були", "Ангел", "яка красива. Колір волосся шикардос", "Сонечко моє, ти прекрасна!",- пишуть люди.

Раніше повідомлялося, що Аліна зналася, що у неї діагностували небезпечний Китайський вірус. У себе в Instagram Гросу поділилася новими подробицями про свій стан.

Так, співачка розповіла, що не долікувалася, і тепер хвороба повернулася.

"Друзі, найпідступніше в короновірусі це не долікуватися... знову лікуюся, знову лежу, дуже страшно і дуже сумно. Бережіть себе!",- написала зірка.

Нагадаємо, Аліна Гросу приспустила спокусливу сукню заради жарких кадрів біля ялинки.

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу вразила рідкісними кадрами зі своєю мамою-ефектною блондинкою: "Люблю безмежно...".

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