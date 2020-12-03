Алина Гросу, которая еще недавно рассказывала об ухудшении самочувствия из-за китайского вируса, поделилась впечатляющими кадрами

Популярная украинская певица опубликовала новое видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Кадры стали тизером для премьеры ее новой песни «Удержи меня». На видео певица запечатлена на сцене с микрофоном. Она стоит в белоснежном платье с полупрозрачными рукавами и глубоким вырезом на груди.

При этом на кадрах можно заметить, что певица выглядит сильно исхудавшей, а ее щеки кажутся впалыми. Стоит отметить, что до этого Гросу долго болела китайским вирусом и не так давно писала, что ее симптомы ухудшились.

Поклонники бурно обсуждают публикацию звезды.

«С нетерпением жду премьеру», «Красавица», «Жду выглядите шикарно», «Какая вы шикарная», «Сильно красивая!!», «А вы в детстве кучеряшкой Сью были», «Ангел», «какая красивая. Цвет волос шикардос», «Солнышко моё, Ты прекрасна!», - пишут люди.

Ранее сообщалось, что Алина зналась, что у нее диагностировали опасный китайский вирус. У себя в Инстаграм Гросу поделилась новыми подробностями о своем состоянии.

Так, певица рассказала, что не долечилась, и теперь болезнь вернулась.

«Друзья, самое коварное в короновирусе это не долечиться... снова лечусь, снова лежу, очень страшно и очень грустно. Берегите себя!», - написала звезда.

Напомним, Алина Гросу приспустила соблазнительное платье ради жарких кадров возле елки.

Как сообщала Politeka, Алина Гросу впечатлила редкими кадрами со своей мамой-эффектной блондинкой: "Люблю безгранично...".

Также Politeka писала, что состояние Алины Гросу резко ухудшилось, болезнь вернулась: "Очень страшно...".