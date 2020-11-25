Популярная украинская певица Алина Гросу рассказала, что не долечилась от китайского вируса и сейчас ее состояние ухудшилось

Не так давно звезда призналась, что у нее диагностировали опасный китайский вирус. Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Гросу поделилась новыми подробностями о своем состоянии.

Так, певица рассказала, что не долечилась, и теперь болезнь вернулась.

«Друзья, самое коварное в короновирусе это не долечиться... снова лечусь, снова лежу, очень страшно и очень грустно. Берегите себя!», - написала звезда.

Она также поделилась снимками с одного из мероприятий, на которых позирует в стильном костюме и с букетом цветов. По словам Гросу, сейчас она, как никогда, скучает по сцене.

«Знали бы вы, как же сильно скучаю я по сцене...по студии, по зрителю, по счастью, которое переполняет грудь, когда ты выходишь навстречу к своему любимому слушателю», - рассказала певица.

Ее поклонники тут же принялись делиться словами поддержки.

«Выздоравливайте», «Бедненькая, выздоравливайте поскорее!!! Здоровья вам крепкого, терпения», «Поправляйтесь скорее!! Алина, все будет хорошо! Здоровья Вам, не грустите!», «Алиночка, скорейшего Вам выздоровления! Мы с Вами», «Что? Опять накрыло?», - пишут люди.

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