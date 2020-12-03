Відома російська актриса та колишня дружина Гаріка Харламова Христина Асмус звернулась до фоловерів з подякою за танцювальні відео, які їй надсилали

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Асмус у соцмережі.

Так, Асмус підвела підсумки свого конкурсу та поскаржилась, що дехто звинувачував її у "підставі".

"Підстава!"; "Все нечесно!"; "Я більш достойний за інших!"; "Відписуються від вас!"; "Я вкладала душу, а ви не цінуєте!"; "Моє круте, а решта треш!", - навела Асмус приклади коментарів, які вона отримувала від фоловерів.

У коментарях фоловери порадили Асмус не звертати уваги на подібні висловлювання. Не обійшлось і без нагадування про колишнього чоловіка актриси Гаріка Харламова.

"Гаріка караулиш?", "Кріся няшка!", "Кріся, а на*уя взагалі влаштовувати ці конкурси? Заради бабла? Так ти ж не бідуєш?", "Принцеса", "Христино, яка ж ви гарна", "У Харламова бабок рванула і зажила, як с**ка", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що Асмус на своїй сторінці у соцмережі виклала фото з парасолькою, яку вивернуло вітром, та порівняла це зі своїм внутрішнім станом.

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