Известная российская актриса и бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус обратилась к фолловерам с благодарностью за танцевальные видео, которые ей присылали

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Асмус в соцсети.

Так, Асмус подвела итоги своего конкурса и пожаловалась, что некоторые обвиняли ее в "подставе".

"Подстава!"; "Все нечестно!"; "Я более достоин других!"; "Отписываются от вас!"; "Я вкладывала душу, а вы не цените!"; "Мое крутое, а остальное треш!", - привела Асмус примеры комментариев, которые она получала от фолловеров.

В комментариях фолловеры посоветовали Асмус не обращать внимания на подобные высказывания. Не обошлось и без напоминаний о бывшем муже актрисы Гарике Харламове.

"Гарика караулишь?", "Крися няшка!", "Крися, а на*уя вообще устраивать эти конкурсы? Ради бабла? Так ты же не бедствуешь?", "Принцесса", "Кристина, какая же вы красивая", "У Харламова бабок рванула и зажила, как с**ка", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Асмус на своей странице в соцсети выложила фото с зонтиком, который вывернуло ветром, и сравнила это со своим внутренним состоянием.

Напомним, Кристина Асмус показала маму, на которую таит обиду, откровение звезды.

Как сообщала Politeka, зареванная Кристина Асмус в трусах вызвала волну сочувствия: "Это после развода с Харламовым".

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