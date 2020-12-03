Клієнти "Нової Пошти" скаржаться на регулярні пропажі посилок і затримки в доставці

Один з користувачів мережі на сайті Оtzyvua повідомив про проблеми, з якими зіткнувся через халатну роботу співробітників поштової служби в одному з київських відділень. За його словами, оператори "не відправили посилку і зірвали термін доставки". Коли ж відправник особисто звернувся до відділення, то не зміг повернути свій вантаж через небажання персоналу.

"Працівник Свириденко Віктор Сергійович відмовився Шукати посилку з аргументом:»це треба перерити весь склад". Колл-центр на цю ситуацію ніяк не впливає",-обурився клієнт, адже вміст став непотрібним через несвоєчасну доставку. - "Хто поверне мені гроші за товар, який був відправлений "надійною службою доставки"?".

Користувач Терещенко Олена у своєму відкликання теж поділилася історією про зниклу посилку. За її словами, "Нова пошта" періодично затримує відправлення, але вимагає за свої послуги пристойні гроші. Більш того, якщо речі раптом губляться, співробітники відмовляються йти назустріч і відшкодовувати власникам вартість майна.

"Один раз навіть посилка загубилася, при цьому компенсації не було. Працівники пошти постійно наровят обдурити, завищивши ціну послуг при тому, що вона і так висока. Плюсів немає взагалі!!! Один більший мінус!!!",- повідомила Українка.

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