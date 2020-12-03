Клиенты "Новой почты" жалуются на регулярные пропажи посылок и задержки в доставке

Один из пользователей сети на сайте Оtzyvua сообщил о проблемах, с которыми столкнулся из-за халатной работы сотрудников почтовой службы в одном из киевских отделений. По его словам, операторы "не отправили посылку и сорвали срок доставки". Когда же отправитель лично обратился в отделение, то не смог вернуть свой груз из-за нежелания персонала.

"Работник Свириденко Виктор Сергеевич отказался искать посылку с аргументом: «это надо перерыть весь склад». Колл-центр на эту ситуацию никак не влияет", - возмутился клиент, ведь содержимое стало ненужным из-за несвоевременной доставки. - "Кто вернет мне деньги за товар, который был отправлен "надежной службой доставки"?".

Пользователь Терещенко Елена в своем отзыве тоже поделилась историей о пропавшей посылке. По ее словам, "Новая почта" периодически задерживает отправления, но требует за свои услуги приличные деньги. Более того, если вещи вдруг теряются, сотрудники отказываются идти навстречу и возмещать владельцам стоимость имущества.

"Один раз даже посылка потерялась, при этом компенсации не было. Работники почты постоянно наровят обмануть, завысив цену услуг при том, что она и так высокая. Плюсов нет вообще!!! Один большей минус!!!", - сообщила украинка.

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