Клиенты продолжают жаловаться на "беспредел" среди сотрудников Новой Почты

Об этом говорится в жалобе, которая была опубликована на портале Otzyvua.

По словам клиентки, она раньше слышала, что посылки могут пропадать на Новой почте, и теперь она лично столкнулась с подобной проблемой.

"Не хотелось верить слухам, но вот отправленная мною посылка из Полтавы из отделения N5 в Город Красилов дошла не в полном объёме, мало того сбоку у посылки отсутствует часть коробки, отправляла вещи , помогал до отделения донести сын, обнаружилось что часть вещей вообще исчезла из посылки!", - недоумевает женщина.

На горячей линии Новой почты ей посоветовали написать жалобу, чтобы они могли "разобраться" с проблемой.

"Вещей нет, кто и где вытащил, как доказать? Теперь надо все фотографировать, составлять опись посылки, заставить их расписаться! Воровство за это наказывать не только сотрудников, а и начальство ! Кроме этого, посылки не взвешиваются, оператор на глаз определяет в какую коробку поместить, естественно и взымается за это соответствующая плата", - эмоционально подытожила недовольная клиентка.

С аналогичной проблемой столкнулся другой клиент Роман. По его словам, на одном из отделении Новой почты у него из посылки якобы исчезла валюта.

Выслушав жалобу, внутрення безопасность Новой почты заявила, что факта кражи якобы нет.

"Добрый вечер, в конце прошлой неделе у меня вскрыли посылку на отделении Нова Почта №1 город Киев, украли валюту. Внутренняя безопасность не увидела факта кражи, как говорят они, такой случай не одиночный, не советую этого перевозчика, внутрення безопасность наверно в теме", - подытожил он в своей жалобе.

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