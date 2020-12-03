Українська співачка Наташа Могилевська вразила сміливими образами на новому концерті

Як повідомляє Politeka.net, минулої неділі, 29 листопада, виступ артистки показали на телеканалі "1+1" відразу після популярного шоу "Танці з зірками". Її музичні номери теж не обійшлися без запальних рухів, сама Могилевська поділилася яскравими кадрами на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Під час концерту виконавиця змінила кілька образів, один кращий за інший. Так вона з'явилася на сцені в чорній сукні з золотими блискітками, яке зробило акцент на зоні декольте. Родзинкою вбрання став і довгий розріз спереду. Для іншої пісні Наташа Могилевська одягла сукню тілесного відтінку з не менш зухвалим декольте, до того ж вона вплела у волосся білу квітку, що додала в атмосферу етнічних ноток.

Ще одним незабутнім вбранням співачки стало коротке плаття з бахромою на Подолі - завдяки їй зірка раз у раз світила своїми пружними стегнами. Зробити яскравий концерт Могилевської допомогла команда танцюристів, з якими вона активно взаємодіяла.

"Скучили ви за живими концертами? Я-дуже☺ цієї неділі я сама сіла подивитися власний концерт на 1+1 після фіналу Танців. Дивіться його зі мною тепер на YouTube. Пишіть що вам сподобалося, а особливо, що ні. Поки я придумую нове шоу - я встигну врахувати Ваші побажання, мої рідні❤️", - висловилася співачка в описі.

Користувачі соцмережі теж висловили свої емоції від виступу в коментарях:

"Скучила дуже, побігла дивитися"; " Хочу запропонувати побільше співати на біс. Мені дуже подобається ваша творчість"; " просто зробіть, будь ласка, тур не тільки в Україні.Ждем чекаємо в Латвії, дуже"; " нові виступи і костюми 🔥🔥🔥😍😍😍♥️♥️♥️"; "дуже сумую за цією атмосферою, шалено-крутою енергетикою, за вами і щирими розмовами. P. s дуже б хотілося щоб внесли пісню Дар в концертну програму вона дуже крутезна".

Нагадавши, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості:"Наташа, не грай з дияволом".

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