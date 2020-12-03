Украинская певица Наташа Могилевская впечатлила смелыми образами на новом концерте

Как сообщает Politeka.net, в прошлое воскресенье, 29 ноября, выступление артистки показали на телеканале "1+1" сразу после популярного шоу "Танці з зірками". Ее музыкальные номера тоже не обошлись без зажигательных движений, сама Могилевская поделилась яркими кадрами на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Во время концерта исполнительница сменила несколько образов, один лучше другого. Так она появилась на сцене в черном платье с золотыми блестками, которое сделало акцент на зоне декольте. Изюминкой наряда стал и длинный разрез спереди. Для другой песни Наташа Могилевская надела платье телесного оттенка с не менее вызывающим декольте, вдобавок она вплела в волосы белый цветок, добавивший в атмосферу этнических ноток.

Еще одним запоминающимся нарядом певицы стало короткое платье с бахромой на подоле - благодаря ей звезда то и дело светила своими упругими бедрами. Сделать яркий концерт Могилевской помогла команда танцоров, с которыми она активно взаимодействовала.

"Соскучились ли вы по живым концертам? Я - очень🥺 В это воскресенье я сама села посмотреть собственный концерт на 1+1 после финала Танцев. Смотрите его со мной теперь на YouTube. Пишите что вам понравилось, а особенно, что нет. Пока я придумываю новое шоу - я успею учесть ваши пожелания, мои родные❤️", - высказалась певица в описании.

Пользователи соцсети тоже выразили свои эмоции от выступления в комментариях:

"Соскучилась очень, побежала смотреть"; "Хочу предложить побольше петь на бис. Мне очень нравится ваше творчество"; "Просто сделайте, пожалуйста, тур не только в Украине.😅 Ждём в Латвии, очень"; "Новые выступления и костюмы 🔥🔥🔥😍😍😍♥️♥️♥️"; "Очень скучаю по этой атмосфере, безумно-крутой энергетике, по Вам и искренними разговорами. P.s очень бы хотелось чтобы внесли песню Дар в концертную программу она очень крутезная".

Напомним, поцелуй Могилевской со своим старым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".

Как сообщала Politeka, Могилевская перешла на воду из монастыря и сделала признание о своем прошлом: "Любила начинать день с бокала..."

Также Politeka писала, что раскованная Могилевская в кожаном костюме бросилась в объятия молодого красавца: "так получилось, что...".