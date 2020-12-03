У мережі з'явилось зворушливе фото доньки Алли Пугачової разом з її татом Максимом Галкіним

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Лізи Галкіної у соцмережі.

Так, в акаунті з'явилась світлина, на якій Галкін позує поряд з маленькою Лізою. При цьому вони обидва посміхаються та виглядають дуже веселими і щасливими. Очевидно, що це не свіже фото - воно було зроблено на відпочинку. Галкін на фото без футболки та з "пляжною" зачіскою, а Ліза - в легкому біло-рожевому сарафані.

"Донька найкращого тата", - йдеться в підписі до фото.

В коментарях фоловери захоплюються теплими стосунками між зірковим татом та його донькою.

"Тато найкращої дівчинки", "Ліза - ну просто диво! У мене трошки молодша онучка... Максиме, вас ціную за гумор "на льоту". На інше не звертайте уваги! З повагою", "Вам не холодно, адже зима вже?", "Це факт", "Копія тата", "Тато з найкращою донькою", "По-моєму, ви обидва говорите "чіз", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що зворушливе домашнє відео з Лізою і Гаррі Галкіним з'явилося на одній з фан-сторінок російського зоряного сімейства в Instagram. На кадрах можна побачити, як діти намагаються догодити знаменитій співачці. Так, Ліза вирішила зробити мамі красиву зачіску.

Нагадаємо, у мережі обговорюють передбачувану маму Лізи Галкіної, дуже схожі: "Це не Пугачової діти".

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін захопився вмілими ручками Пугачової і схопився за камеру.

Також Politeka писала, що Пугачова показала любов до підрослого сина, Галкін може пишатися.