Тайна рождения детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина не дает покоя фанатам звездной семьи

Как сообщает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" сравнили внешность Елизаветы Галкиной и ее знаменитой сестры Кристины Орбакайте. В одном из фанатских сообществ появилось фото, на котором старшая дочь Примадонны запечатлена в белой блузке с оборками и цветочными узорами, а также с крупным амулетом на золотистой цепочке. На второ половине снимка малышка Лиза предстала в милом платьице с вышитой мордочкой кота.

"Сестрёнки 😍😍😍 Похожи?", - поинтересовались авторы публикации.

Мнение пользователей сети в комментариях разделились, некоторые предположили, что звезды даже не являются родственниками:

"Кристина похожа на папу, а Лиза на маму"; "Лиза похожа на маму, которую вы и я не знаем!"; "Красотки обе и обе похожи на маму, но по разному"; "Это не Пугачевой дети"; "Не похожи совсем. Но такое бывает. Лиза в Максима, а Кристина в своего отца"; "Глаза совсем другие"; "Не смешите! Нет, конечно! С какой стати они могут быть похожи?"; "Нет. И на Пугачеву не похожа. Кристина похожа на Пугачеву"; "Никакого сходства"; "Да конечно не похожи. Даже близко"; "Не похожи, но обе хороши"; "Как могут быть похожи совершенно чужие люди, искать ещё не замучались"; "Дочки-матери"; "Мама с дочкой".

Как рассказала сама Алла Пугачева, близнецов Гарри и Елизавету им с Максимом выносила суррогатная мама. Тем не менее, в сети до сих пор поговаривают, что певица не является детям родной. По некоторым слухам, биологической мамой Лизы и Гарри может быть Кристина Орбакайте.

Напомним, Кристину Орбакайте сравнили с младшей сестрой Лизой Галкиной, разница в 42 года: "Абсолютно чужие..."

А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Орбакайте с "влюбчивым" мужем.