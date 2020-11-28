Максим Галкин показал, как его жена Алла Пугачева хорошо смотрится с сыном Гарри

Российский шоумен опубликовал совместный кадр со своими самыми близкими людьми в своем микроблоге "Инстаграм", передает Politeka.net. На фото Примадонна запечатлена в мешковатой клетчатой куртке, кожаных штанах, сапожках и коричневой шляпке. Она нежно обняла сынишку-школьника и прижала его к своей груди в прихожей особняка.

Мальчик в свою очередь оделся в черную зимнюю куртку с меховым воротником, шапку, перчатки и утепленные штаны. Видимо, когда Максим Галкин принялся снимать своих домочадцев, мама и сын только пришли с улицы или собрались идти туда гулять.

Пользователи социальной сети восхитились видом звездной семьи и поделились наблюдениями в комментариях:

"Алла Борисовна как всегда на стиле!"; "Почему то вначале показалось, что на фото Владимир Кузьмин. Перекрестилась! Показалось..."; "совсем Алла на себя стала не похожа"; "Молодец Алла, хорошо выглядит 🔥, и вкус есть и стиль"; "На Кузмина похожа..."; "Алла Борисовна - красотка. Гарри уже такой большой, как же они быстро растут"; "У Аллы Борисовны вторая молодость!!👍"; "Алла просто восхитительно выглядит!!!"; "Алле очень идут кудряшки 🤞😍"; "Алла Борисовна!!!)) Шик!! Блеск!!! Просто королева любимая!!!!"; "Как тут Аллочка на Кристину похожа"; "Это ж не мама, а старшая подруга😂🤣".

Напомним, что сын Пугачевой и Галкина метко ответил отцу на замечание, мальчик не растерялся: "А у нас зато..."

Как сообщала Politeka, Пугачева вся в черном забыла о возрасте и блеснула экстремальным разрезом: "неудивительно, что Максим влюбился".

Также Politeka писала, что взъерошенная Пугачева с синими глазами наделала шуму ярким образом: "в любом возрасте прекрасна!".