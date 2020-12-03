В Сети появилось трогательное фото дочери Аллы Пугачевой вместе с ее папой Максимом Галкиным
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Лизы Галкиной в соцсети.
Так, в аккаунте появилась фотография, на которой Галкин позирует рядом с маленькой Лизой. При этом они оба улыбаются и выглядят очень веселыми и счастливыми. Очевидно, что это не свежее фото - оно было сделано на отдыхе. Галкин на фото без футболки и с "пляжной" прической, а Лиза - в легком бело-розовом сарафане.
"Дочь лучшего папы", - говорится в подписи к фото.
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В комментариях фолловеры восхищаются теплыми отношениями между звездным папой и его дочерью.
"Папа лучшей девочки", "Лиза - ну просто прелесть! У меня немножко младше внучка... Максим, вас ценю за юмор "на лету". На остальное не обращайте внимания! С уважением", "Вам не холодно, ведь зима уже?", "Это факт", "Копия папы", "Папа с лучшей дочкой", "По-моему, вы оба говорите "чиз", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что трогательное домашнее видео с Лизой и Гарри Галкиным появилось на одной из фан-страниц российского звездного семейства в Instagram. На кадрах можно увидеть, как дети стараются угодить знаменитой певице. Так, Лиза решила сделать маме красивую прическу.
Напомним, в Сети обсуждают предполагаемую маму Лизы Галкиной, очень похожи: "это не Пугачевой дети".
Как сообщала Politeka, довольный Галкин увлекся умелыми ручками Пугачевой и схватился за камеру.
Также Politeka писала, что Пугачева показала любовь к подросшему сыну, Галкин может гордиться.