Американська фітнес-модель Ана Чері у розкритому халатику блиснула бюстом без білизни

Розкута красуня постійно балує своїх шанувальників найспекотнішими знімками, пише Politeka.net. Цього разу модель записала сторіс в рожевому халатику без білизни.

Ана позувала біля дзеркала, знімаючи себе на камеру. Модель одягла шовковий халат рожевого кольору, який раптово розчахнула.

"Гаряча леді" блиснула пишним бюстом без білизни. Вона кокетливо приспустила одяг, посвітивши шовковою шкірою.

Пишний бюст спокусливо випирав з-під тканини, і його не можна було не помітити.

Зірка розпустила довге хвилясте волосся набік. Красуня підкреслила пишні вії чорною тушшю, а на повіках було видно рожеві тіні. Губи модель підкреслила блиском, тому вони стали здаватися ще пухкішими.

Вона співала пісню, текст якої висвічувався на екрані.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості. Ймовірно, Ану обсипали компліментами в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Ана Чері постала в чорних топіку і шортиках. Перший був на блискавці, яку Чері розстебнула, в результаті з декольте виставився пишний бюст. Груди чудово виглядали в топіку, притягаючи погляд.

Довжина одягу дозволила поглянути на пружний прес знаменитості.

Красуня одягла шортики, обтягнули її пружні сідниці.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в світло-сірому костюмі з "мармуровим" дизайном. Звично повернувшись спиною до камери, вона продемонструвала свою підкачану фігуру і захопила мережу.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

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